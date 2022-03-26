ABD'de iki genç, Müslüman çocuğa karşı nefret suçu işlemekten yargılanacak - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de iki genç, Müslüman çocuğa karşı nefret suçu işlemekten yargılanacak

26.03.2022 05:33
ABD'de iki genç, Müslüman çocuğa karşı nefret suçu işlemekten yargılanacak

NEW ABD'nin Washington eyaletinde, geçen yıl Müslüman çocuğa yönelik İslamofobik saldırı gerçekleştiren iki genç hakkında açılan davada savcılar, nefret suçundan yargılanmalarını talep etti.

NEW ABD'nin Washington eyaletinde, geçen yıl Müslüman çocuğa yönelik İslamofobik saldırı gerçekleştiren iki genç hakkında açılan davada savcılar, nefret suçundan yargılanmalarını talep etti.

Washington eyaletinin Lynwood kentinde iki genç, 6 Kasım 2021'de 13 yaşındaki Müslüman çocuğu zorla alıkoyduğu ve 1 saat boyunca inancına yönelik hakaretlerde bulunarak darbettiği gerekçesiyle savcılar tarafından nefret suçu işlemek ve zorla alıkoymakla suçlandı.

Yerel gazetede çıkan habere göre, Snohomish İlçesi Yüksek Mahkemesinde açılan dava dosyasında, biri 15 yaşında iki kişinin kendilerinden küçük Müslüman çocuğa yaptığı saldırıyı kaydettiği, davada delil olarak sunulan videoda, mağduru gömleği ve pantolonundan tutup sürüklediklerinin görüldüğü ifade edildi.

Mağdurun babasının savcıya verdiği bilgilerde, saldırgan gençlerin oğlunu, yaşadıklarını birine anlatması durumunda kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği belirtildi.

İddianamede ayrıca, zanlılardan birinin, alıkoydukları çocuktan ayakkabılarını öpmesini ve namazdaki gibi secde etmesini istediği bilgisine yer verildi.

CAIR nefretle mücadele için çağrıda bulundu

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Washington İcra Direktörü İmraan Sıddıki yazılı açıklamayla olayı kınadı ve ülke çağında nefretle mücadele için çağrıda bulundu.

Sıddıki açıklamasında, "13 yaşındaki bir çocuğa yapılan bu korkunç saldırı, Müslüman karşıtı bağnazlığın yarattığı ciddi tehlikeyi gösteriyor. Bu saldırıların ne kadar travmatik olduğu açıktır. Washington'daki ve ülke çapındaki sivil toplum bağnazlığı ve nefreti reddetmek için bir araya gelmeli." ifadelerine yer verdi.

CAIR ayrıca, California'nın San Diego kentinde çarşamba günü Müslüman din adamı Şeyh Uthman ibn Farooq'a yapılan bıçaklı saldırıyı kınayarak görgü tanıklarını bilgi vermeye çağırdı.

CAIR San Diego şubesinden yapılan açıklamada, tebliğ faaliyetlerinde bulunan İmam Farooq'a kimliği belirsiz bir kişinin "lanet olası terörist" diye bağırarak küfrettiği, ardından da bıçağını sapladığı bilgisine yer verildi.

İmamın saldırının bir kısmını kaydettiği, video kaydının ve saldırı aletinin polise verildiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Son dakika: ABD'de İç Güvenlik Bakanlığına, Müslüman vatandaşlara ayrımcılıktan dava açıldı Son dakika: ABD'de İç Güvenlik Bakanlığına, Müslüman vatandaşlara ayrımcılıktan dava açıldı ABD'de günlük Kovid-19 aşılama rakamları en alt seviyeye indi ABD'de günlük Kovid-19 aşılama rakamları en alt seviyeye indi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Müslüman, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de iki genç, Müslüman çocuğa karşı nefret suçu işlemekten yargılanacak - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek
00:54 Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı: Sana söz veriyorum
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 05:44:16. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de iki genç, Müslüman çocuğa karşı nefret suçu işlemekten yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement