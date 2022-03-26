ABD'de iki genç, Müslüman çocuğa karşı nefret suçu işlemekten yargılanacak - Son Dakika

NEW ABD'nin Washington eyaletinde, geçen yıl Müslüman çocuğa yönelik İslamofobik saldırı gerçekleştiren iki genç hakkında açılan davada savcılar, nefret suçundan yargılanmalarını talep etti.

Washington eyaletinin Lynwood kentinde iki genç, 6 Kasım 2021'de 13 yaşındaki Müslüman çocuğu zorla alıkoyduğu ve 1 saat boyunca inancına yönelik hakaretlerde bulunarak darbettiği gerekçesiyle savcılar tarafından nefret suçu işlemek ve zorla alıkoymakla suçlandı.

Yerel gazetede çıkan habere göre, Snohomish İlçesi Yüksek Mahkemesinde açılan dava dosyasında, biri 15 yaşında iki kişinin kendilerinden küçük Müslüman çocuğa yaptığı saldırıyı kaydettiği, davada delil olarak sunulan videoda, mağduru gömleği ve pantolonundan tutup sürüklediklerinin görüldüğü ifade edildi.

Mağdurun babasının savcıya verdiği bilgilerde, saldırgan gençlerin oğlunu, yaşadıklarını birine anlatması durumunda kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği belirtildi.

İddianamede ayrıca, zanlılardan birinin, alıkoydukları çocuktan ayakkabılarını öpmesini ve namazdaki gibi secde etmesini istediği bilgisine yer verildi.

CAIR nefretle mücadele için çağrıda bulundu

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Washington İcra Direktörü İmraan Sıddıki yazılı açıklamayla olayı kınadı ve ülke çağında nefretle mücadele için çağrıda bulundu.

Sıddıki açıklamasında, "13 yaşındaki bir çocuğa yapılan bu korkunç saldırı, Müslüman karşıtı bağnazlığın yarattığı ciddi tehlikeyi gösteriyor. Bu saldırıların ne kadar travmatik olduğu açıktır. Washington'daki ve ülke çapındaki sivil toplum bağnazlığı ve nefreti reddetmek için bir araya gelmeli." ifadelerine yer verdi.

CAIR ayrıca, California'nın San Diego kentinde çarşamba günü Müslüman din adamı Şeyh Uthman ibn Farooq'a yapılan bıçaklı saldırıyı kınayarak görgü tanıklarını bilgi vermeye çağırdı.

CAIR San Diego şubesinden yapılan açıklamada, tebliğ faaliyetlerinde bulunan İmam Farooq'a kimliği belirsiz bir kişinin "lanet olası terörist" diye bağırarak küfrettiği, ardından da bıçağını sapladığı bilgisine yer verildi.

İmamın saldırının bir kısmını kaydettiği, video kaydının ve saldırı aletinin polise verildiği kaydedildi.