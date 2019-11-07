ABD'de iki Twitter çalışanına 'Suudi Arabistan hükümetine gizli bilgileri sızdırma' suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski iki Twitter çalışanın gizli ajan olarak kullanılmak üzere Suudi Arabistan tarafından çalıştırıldığı iddia edildi. Adalet Bakanlığı konu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Bakanlık, Suudi hükümet yetkililerinin, Twitter'ın eski iki çalışanının rejimi eleştiren Amerikan vatandaşları ve Suudi muhaliflerin kişisel hesaplarından e-mail ve IP adresleri gibi özel ve gizli verileri toplamak için görevlendirildiğinin iddia edildiğini belirtti.