Son Dakika Haberleri: ABD'de iki Twitter çalışanına 'Suudi Arabistan hükümetine gizli bilgileri sızdırma' suçlaması
Son Dakika Dünya ABD'de iki Twitter çalışanına 'Suudi Arabistan hükümetine gizli bilgileri sızdırma' suçlaması

ABD'de iki Twitter çalışanına 'Suudi Arabistan hükümetine gizli bilgileri sızdırma' suçlaması

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski iki Twitter çalışanın gizli ajan olarak kullanılmak üzere Suudi Arabistan tarafından çalıştırıldığı iddia edildi. Konu hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'de iki Twitter çalışanına 'Suudi Arabistan hükümetine gizli bilgileri sızdırma' suçlaması, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski iki Twitter çalışanın gizli ajan olarak kullanılmak üzere Suudi Arabistan tarafından çalıştırıldığı iddia edildi. Adalet Bakanlığı konu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Bakanlık, Suudi hükümet yetkililerinin, Twitter'ın eski iki çalışanının rejimi eleştiren Amerikan vatandaşları ve Suudi muhaliflerin kişisel hesaplarından e-mail ve IP adresleri gibi özel ve gizli verileri toplamak için görevlendirildiğinin iddia edildiğini belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Twitter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:13 
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