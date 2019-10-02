Son Dakika Haberleri: Abd'de ikinci dünya savaşı'ndan kalma uçak düştü: 8 yaralı
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Abd'de ikinci dünya savaşı'ndan kalma uçak düştü: 8 yaralı

9 dakika önce

ABD'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombardıman uçağı havalimanına düştü.

Abd'de ikinci dünya savaşı'ndan kalma uçak düştü: 8 yaralı, System.String[]
ABD'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombardıman uçağı havalimanına düştü. Uçakta kaç kişi olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
B-17 tipi bombardıman uçağı, Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı'na düştü. Uçağın bir etkinlik kapsamında havalimanına getirildiği ve orduya ait olmadığı açıklandı. Uçağın düşüş nedeninin ise motorlardan birinde çıkan arıza olduğu; kazada 8 kişinin yaralandığı açıklandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:09 Kaynak: DHA
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