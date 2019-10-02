Abd'de ikinci dünya savaşı'ndan kalma uçak düştü: 8 yaralı
1 saat önce
ABD'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombardıman uçağı havalimanına düştü.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:13 Kaynak: DHA
ABD'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombardıman uçağı havalimanına düştü. Uçakta kaç kişi olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
B-17 tipi bombardıman uçağı, Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı'na düştü. Uçağın bir etkinlik kapsamında havalimanına getirildiği ve orduya ait olmadığı açıklandı. Uçağın düşüş nedeninin ise motorlardan birinde çıkan arıza olduğu; kazada 8 kişinin yaralandığı açıklandı.
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