ABD'de ikinci el konut satışları 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika

ABD'de ikinci el konut satışları 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de ikinci el konut satışları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 6 milyona yükseldi ve Aralık 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de ikinci el konut satışları 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı, System.String[]

ABD'de ikinci el konut satışları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 6 milyona yükseldi ve Aralık 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

National Association of Realtors (NAR), ağustos ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, ağustosta aylık yüzde 2,4 artışla 6 milyona çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş gösteren, haziran ve temmuzda ise rekor seviyelerde yükselen veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların ağustosta 6 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu dönemde ikinci el konut satışları, Aralık 2006'dan bu yanan kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

İkinci el konut satışları, temmuzda da aylık yüzde 24,7 artarak 5,86 milyona çıkmış ve rekor seviyede artış kaydetti.

Ülkede ikinci el konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,5 arttı.

İkinci el piyasasında medyan konut fiyatları, ağustosta yıllık bazda yüzde 11,4 artarak 310 bin 600 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının şaşırtmaya devam ettiğini ve piyasaya girmeye hazır birçok alıcı olduğunu ifade etti.

Yılın geri kalanında satışlarda artış yaşanmasının muhtemel olduğunu belirten Yun, konut talebinin güçlü ancak arzın güçlü olmadığını ve bu dengesizliğin satışlara zarar verebileceğini kaydetti. Yun, daha fazla yeni evin inşa edilmesi gerektiğini aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ağustos, Aralık, konut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ikinci el konut satışları 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika Ekonomi

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