ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü - Son Dakika

ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü

ABD'de ikinci el konut satışları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 9,7 azalışla 3,91 milyona geriledi ve piyasa beklentisinin üzerinde bir düşüş kaydetti.

National Association of Realtors (NAR), mayıs ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, mayısta aylık yüzde 9,7 azalarak 3,91 milyona düştü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ayından bu yana düşüş göstermeye devam eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların yüzde 3 azalışla 4,12 milyon olması yönündeydi.

EV FİYATLARI ARTTI

Ülkede ikinci el konut satışları, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 26,6 azalış kaydetti ve 1982'den bu yana en yüksek yıllık düşüşü gösterdi. Ortalama ev fiyatları, mayısta yıllık bazda yüzde 2,3 artarak 284 bin 600 dolar seviyesinde gerçekleşti.

"EN KÖTÜ GERİDE KALDI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ekonominin normalleşmesiyle konut satışlarının önümüzdeki aylarda artacağını kaydetti. Yun, artan konut talebinin karşılanması için yeni ev inşaatlarının güçlü bir şekilde artması gerektiğini belirterek, aksi takdirde düşük konut kredisi oranlarına rağmen konut fiyatlarının hızlı bir şekilde artış göstereceği ve satışları engelleyeceği değerlendirmesinde bulundu. Gayrimenkul sektörünün son aylarda sıkıntılı bir süreç geçirdiğini aktaran Yun, sektörde gelişme ve büyüme sinyallerinin görüldüğünü, en kötünün geride kaldığını umduklarını ifade etti.

ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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