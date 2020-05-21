ABD'de ikinci el konut satışları nisanda 10 yılın en yüksek düşüşünü gösterdi - Son Dakika

ABD'de ikinci el konut satışları nisanda 10 yılın en yüksek düşüşünü gösterdi

ABD'de ikinci el konut satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisiyle nisanda aylık yüzde 17,8 azalışla 4,33 milyona geriledi ve Temmuz 2010'dan bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

ABD'de ikinci el konut satışları nisanda 10 yılın en yüksek düşüşünü gösterdi, System.String[]

ABD'de ikinci el konut satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisiyle nisanda aylık yüzde 17,8 azalışla 4,33 milyona geriledi ve Temmuz 2010'dan bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

National Association of Realtors (NAR), nisan ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, nisanda aylık yüzde 17,8 azalarak 4,33 milyona düştü.

Temmuz 2010'dan bu yana en yüksek aylık düşüşü gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların yüzde 18,9 azalışla 4,3 milyon olması yönündeydi.

Ülkede ikinci el konut satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 azalış kaydetti.

Ortalama ev fiyatları ise nisanda yıllık bazda yüzde 7,4 artarak 286 bin 800 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mart ayı ortalarından itibaren başlayan ekonomik tecritin konut satışlarında geçici olarak bozulmaya neden olduğunu bildirdi.

Yun, düşük konut kredisi oranlarının yılın geri kalanında büyük ihtimalle devam edeceği ve ekonominin normalleşmesiyle konut talebinin artmasında önemli bir faktör olacağını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 06:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ikinci el konut satışları nisanda 10 yılın en yüksek düşüşünü gösterdi - Son Dakika Ekonomi

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