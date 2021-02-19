ABD'de ikinci el konut satışları ocakta beklentilerin aksine arttı

ABD'de ikinci el konut satışları, ocakta bir önceki aya kıyasla beklenmedik bir yükseliş göstererek yüzde 0,6 artışla 6,69 milyona yükseldi.

National Association of Realtors (NAR), ocak ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, ocakta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 0,6 artışla 6,69 milyona çıktı.

Söz konusu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren ikinci el konut satışlarının yüzde 1,5 azalışla 6,61 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İkinci el konut satışları, geçen yıl aralıkta ise aylık yüzde 0,9 artışla 6,65 milyon olmuştu.

Ülkede ikinci el konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 23,7'lik artış kaydetti.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, ocakta yıllık bazda yüzde 14,1 artarak 303 bin 900 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının yılın ilk ayında yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Yun, konut satışlarının ekonominin desteklenmesinde rol oynamaya devam ettiğine işaret ederek, ilave ekonomik destek beklentileri ve aşı uygulamalarıyla bu yıl konut piyasasına ilişkin sağlam bir görünüm olduğunu ifade etti.