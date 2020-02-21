ABD'de ikinci el konut satışları ocakta 5,46 milyona geriledi

ABD'de ikinci el konut satışları ocakta aylık yüzde 1,3 azalarak 5,46 milyona düştü ve beklentilerin altında bir azalış gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), ocak ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları ocakta aylık yüzde 1,3 azalarak 5,46 milyona geriledi.

Piyasaların beklentisi ise satışların yüzde 1,8 azalışla 5,43 milyona düşmesi yönündeydi.

İkinci el konut satışları, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış kaydetti.

Ortalama ev fiyatları ocakta yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 266 bin 300 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut başlangıçlarına ilişkin trendin yükseldiğini ve istikrarlı bir gelişme gösterdiğini söyledi.

Yun, konut başlangıçlarındaki olumlu seyrin satışları da artırdığını belirterek, konut satışlarının bu yıl artacağı konusunda umutlu olduklarını ifade etti.