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ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda beklentileri geride bıraktı - Son Dakika

ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda beklentileri geride bıraktı

23.08.2021 17:38
ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda beklentileri geride bıraktı, System.String[]

ABD'de ikinci el konut satışları, temmuzda aylık bazda yüzde 2 artışla 5,99 milyona çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ikinci el konut satışları, temmuzda aylık bazda yüzde 2 artışla 5,99 milyona çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

National Association of Realtors (NAR), temmuz ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 2 artarak 5,99 milyona yükseldi.

Bu dönemde beklentileri geride bırakan ikinci el konut satışlarının 5,83 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Art arda 2 aydır artış gösteren ikinci el konut satışları, haziranda aylık bazda yüzde 1,6 artarak 5,87 milyon olmuştu.

Ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,5 arttı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, temmuzda yıllık bazda yüzde 17,8 artarak 359 bin 900 dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, gelecek aylarda konut fiyatlarının düşmesini beklemediklerini ancak konut envanterinin kademeli olarak artmaya devam etmesiyle fiyatların dengelenme ihtimali olduğunu kaydetti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda beklentileri geride bıraktı - Son Dakika Ekonomi


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