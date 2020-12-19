ABD'de ikinci koronavirüs aşısına 'acil kullanım onayı' verildi - Son Dakika

ABD'de ikinci koronavirüs aşısına 'acil kullanım onayı' verildi

19.12.2020 10:40
ABD'de ikinci koronavirüs aşısına 'acil kullanım onayı' verildi, System.String[]

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bilimsel danışma komitesinin tavsiyesine uyarak Moderna'nın koronavirüs aşısına 'acil kullanım onayı' verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bilimsel danışma komitesinin tavsiyesine uyarak Moderna'nın koronavirüs aşısına 'acil kullanım onayı' verdi. Moderna'nın koronavirüs aşısı 18 yaş ve üstü kişilere uygulanacak. Moderna koronavirüs aşısı, Dr. Anthony Fauci liderliğindeki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün yardımıyla geliştirildi.

ABD, Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısından sonra ikinci aşıya da 'acil kullanım onayı' verdi. Moderna'nın yaklaşık 30 bin gönüllü üzerinde test ettiği ve koronavirüsü önlemede yüzde 94 etkili olduğunu kanıtladığı aşısı, bugünden itibaren ABD'de uygulanmaya başlanacak. ABD, Moderna aşısını uygulayacak ilk ülke olacak. Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısını ise ilk uygulayan ülke İngiltere olmuştu.

FDA Komisyon Üyesi Dr. Stephen Hahn FDA'in kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Covid-19'u önlemek için iki aşının müsait olmasıyla FDA, Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün çok sayıda hastaneye yatış ve ölüme neden olan bu küresel salgına karşı mücadelede önemli bir adım daha attı" dedi.AŞI GELİŞTİRMEDE DR FAUCİ'NİN YÖNETTİĞİ ENSTİTÜ YARDIMCI OLDUModerna koronavirüs aşısı, Dr. Anthony Fauci liderliğindeki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün yardımıyla geliştirildi. Dr. Fauci, benzer teknolojiye dayanan Moderna ve Pfizer/BioNTech aşıları arasında gerçek bir fark olmadığını ifade ederek, "Umarım tüm Amerikalılar aşı kendilerine sunulduğunda aşı yaptırarak kendilerini korurlar. Ülkemiz bu şekilde iyileşmeye ve ilerlemeye başlayacaktır" dedi.    MODERNA KORONAVİRÜS AŞISININ ÖZELLİKLERİAmerikan ilaç firması Moderna'nın koronavirüs aşısı, lojistik olarak eksi 20 derecede 6 ay saklanabiliyor ve 4 haftalık süre içinde iki dozluk uygulama gerektiriyor. Moderna aşısının acil kullanım iznini alması halinde ABD'nin Massachusetts eyaletinde Cambridge kentinde üretilecek.HANGİ ÜLKELER MODERNA TERCİH ETTİ?

Kanada'da hükümet, Mart 2021'e kadar 2 milyon Moderna doz olmak üzere toplamda 56 milyon doz alacağını açıkladı. İngiltere ise halihazırda 7 milyon doz ön sipariş verdi. Avrupa Birliği (AB) geçen ay, 80 milyon doz satın almak için bir sözleşme yaptığını duyurdu. Duke Üniversitesi Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi tarafından hazırlanan verilere göre Japonya 50 milyon, Güney Kore 20 milyon ve İsviçre 7,5 milyon Moderna koronavirüs aşısı sipariş verdi. Öte yandan, FDA, geçen hafta da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı için acil kullanım onayı vermişti.


ABD'de ikinci koronavirüs aşısına 'acil kullanım onayı' verildi

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Pfizer, İlaç, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de ikinci koronavirüs aşısına 'acil kullanım onayı' verildi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Bir derdimiz de yalancı koronavirüs! Vaka sayısı her geçen gün artıyor Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 23 kişi hakkında yakalama kararı Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü         
10:50
5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı 5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı         
10:36
Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı         
09:42
Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor         
09:11
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı         
02:41
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 11:08:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de ikinci koronavirüs aşısına 'acil kullanım onayı' verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei