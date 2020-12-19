ABD'de ikinci koronavirüs aşısına 'acil kullanım onayı' verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bilimsel danışma komitesinin tavsiyesine uyarak Moderna'nın koronavirüs aşısına 'acil kullanım onayı' verdi. Moderna'nın koronavirüs aşısı 18 yaş ve üstü kişilere uygulanacak. Moderna koronavirüs aşısı, Dr. Anthony Fauci liderliğindeki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün yardımıyla geliştirildi.

ABD, Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısından sonra ikinci aşıya da 'acil kullanım onayı' verdi. Moderna'nın yaklaşık 30 bin gönüllü üzerinde test ettiği ve koronavirüsü önlemede yüzde 94 etkili olduğunu kanıtladığı aşısı, bugünden itibaren ABD'de uygulanmaya başlanacak. ABD, Moderna aşısını uygulayacak ilk ülke olacak. Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısını ise ilk uygulayan ülke İngiltere olmuştu.

FDA Komisyon Üyesi Dr. Stephen Hahn FDA'in kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Covid-19'u önlemek için iki aşının müsait olmasıyla FDA, Amerika Birleşik Devletleri 'nde her gün çok sayıda hastaneye yatış ve ölüme neden olan bu küresel salgına karşı mücadelede önemli bir adım daha attı" dedi.AŞI GELİŞTİRMEDE DR FAUCİ'NİN YÖNETTİĞİ ENSTİTÜ YARDIMCI OLDUModerna koronavirüs aşısı, Dr. Anthony Fauci liderliğindeki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün yardımıyla geliştirildi. Dr. Fauci, benzer teknolojiye dayanan Moderna ve Pfizer/BioNTech aşıları arasında gerçek bir fark olmadığını ifade ederek, "Umarım tüm Amerikalılar aşı kendilerine sunulduğunda aşı yaptırarak kendilerini korurlar. Ülkemiz bu şekilde iyileşmeye ve ilerlemeye başlayacaktır" dedi. MODERNA KORONAVİRÜS AŞISININ ÖZELLİKLERİAmerikan ilaç firması Moderna'nın koronavirüs aşısı, lojistik olarak eksi 20 derecede 6 ay saklanabiliyor ve 4 haftalık süre içinde iki dozluk uygulama gerektiriyor. Moderna aşısının acil kullanım iznini alması halinde ABD'nin Massachusetts eyaletinde Cambridge kentinde üretilecek.HANGİ ÜLKELER MODERNA TERCİH ETTİ?

Kanada'da hükümet, Mart 2021'e kadar 2 milyon Moderna doz olmak üzere toplamda 56 milyon doz alacağını açıkladı. İngiltere ise halihazırda 7 milyon doz ön sipariş verdi. Avrupa Birliği (AB) geçen ay, 80 milyon doz satın almak için bir sözleşme yaptığını duyurdu. Duke Üniversitesi Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi tarafından hazırlanan verilere göre Japonya 50 milyon, Güney Kore 20 milyon ve İsviçre 7,5 milyon Moderna koronavirüs aşısı sipariş verdi. Öte yandan, FDA, geçen hafta da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı için acil kullanım onayı vermişti.