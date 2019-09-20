Son Dakika Haberleri: ABD'de iklim değişikliği protestosu - NEW
Son Dakika Güncel Haber

ABD'de iklim değişikliği protestosu - NEW

39 dakika önce

ABD New York'ta küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler, gösteri düzenledi.

ABD New York'ta küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler, gösteri düzenledi.

ABD'de iklim değişikliği protestosu - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz
ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti Trump'tan yeni açıklama: İran'daki 15 hedefi vurmaya hazırım ama acelem yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 22:42:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de iklim değişikliği protestosu - NEW
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]