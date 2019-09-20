ABD'de iklim değişikliği protestosu - NEW
39 dakika önce
ABD New York'ta küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler, gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:03 Kaynak: AA
ABD New York'ta küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler, gösteri düzenledi.
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