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ABD'de ilaç üreticileri virüse karşı güç birliği yapacak
41 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li ilaç üreticilerinin koronavirüs ile mücadele için tedavi ve aşı geliştirilmesinde birlikte çalışacaklarını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li ilaç üreticilerinin koronavirüs ile mücadele için tedavi ve aşı geliştirilmesinde birlikte çalışacaklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:02
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