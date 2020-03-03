ABD'de ilaç üreticileri virüse karşı güç birliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de ilaç üreticileri virüse karşı güç birliği yapacak - Son Dakika Ekonomi

ABD'de ilaç üreticileri virüse karşı güç birliği yapacak

41 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li ilaç üreticilerinin koronavirüs ile mücadele için tedavi ve aşı geliştirilmesinde birlikte çalışacaklarını bildirdi.

ABD'de ilaç üreticileri virüse karşı güç birliği yapacak, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li ilaç üreticilerinin koronavirüs ile mücadele için tedavi ve aşı geliştirilmesinde birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:02 
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