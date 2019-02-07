ABD'de ile Ticaret Hacmi Gto'da Görüşüldü

Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası (TABA-AMCHAM) yönetimi ABD'de kurulacak Organize Sanayi Bölgesi projesinin tanıtımı için Gaziantep iş dünyası ile Gaziantep Ticaret Odası'nda bir araya geldi.

Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası (TABA-AMCHAM) yönetimi ABD'de kurulacak Organize Sanayi Bölgesi projesinin tanıtımı için Gaziantep iş dünyası ile Gaziantep Ticaret Odası'nda bir araya geldi.



Toplantının açılışında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep ve Amerika arasındaki ticaret hacminin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, GTO Los Angeles Ticaret Merkezi ile de bu hacmin daha da artmasını hedeflediklerini söyledi.



GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk'in de yer aldığı toplantıda üyelerinin potansiyel pazarlara ulaşmasına aracılık ettiklerini belirterek GTO Los Angeles Ticaret Merkezinin yakında hizmete açılacağını söyledi.



Gaziantep'in en fazla ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülkenin Amerika olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "7 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 20'sini komşumuz Irak'a gerçekleştiriyoruz. En fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke ise Birleşik Devletler. 2018 yılında ihracatımızın yüzde 9'unu Amerika'ya yaptık. Gaziantep ile Amerika arasında 1 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var bu ticaret Gaziantep lehine" dedi.



"Potansiyel pazarlar için de ihracatçılarımıza rehberlik etmeye çalışıyoruz" diyen Yıldırım, "Rakamlarda da gösteriyor ki Amerika bizim için önemli bir pazar. Amerika'daki potansiyeli değerlendirebilmek gerek. GTO olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen "Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi" kapsamında, Los Angeles'ta gıda sektörüne yönelik bir merkez kuruyoruz. Tüm altyapı hazır, çalışmalar tamamlandı bakanlık onayını bekliyoruz.Çok yakında gıda üreticisi ve ihracatçısı 17 üye rmamız ile Los Angeles'ta çalışmalarımıza başlıyoruz" şeklinde konuştu.



TABA-AmCHAM Genel Başkanı Ali Osman Akat ise, Türk Amerikan ilişkilerini geliştirmek için aktif bir şekilde faaliyet gösterdiklerini belirterek, amaçlarının Türk ticaretinin gelişmesi ve iş adamlarını Amerika'ya yönlendirecek mevcut potansiyeli arttırmak olduğunu söyledi. Bu uğurda uzun yıllardır çaba sarf ettiklerini kaydeden Akat, birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.



TABA - AmCHAM Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu da, katılımcılara Amerika'da kurmayı planladıkları Sanayi Bölgesi ile ilgili sunum gerçekleştirdiği toplantıya GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Duman, Kerim Akdoğan, Kemal Delioğlu, Sinan Bay da katıldı. - GAZİANTEP

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