ABD'de ilginç araştırma! Sigarayı bu yaşta bırakanlar hiç kullanmamış gibi oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de ilginç araştırma! Sigarayı bu yaşta bırakanlar hiç kullanmamış gibi oluyor

26.10.2022 14:08

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir araştırma, 35 yaşından önce sigarayı bırakanların ölüm risklerinin hiç sigara kullanmayan insanlarla eşit olduğunu ortaya çıkardı.

ABD'de yapılan geniş çaplı bir araştırma sigarayı 35 yaşından önce bırakanların, ölüm risklerinin hiç sigara kullanmayan insanlarla benzer bir seviyeye gerilediğini tespit etti.

35 YAŞINDAN ÖNCE SİGARAYI BIRAKIN

Science Alert'te yer alan habere göre, JAMA Network Open'da yayımlanan araştırma sigarayı bırakmak için ideal yaşı inceledi.Sigarayı bırakmanın her yaşta faydalı olduğunu gösteren araştırma, ölüm riskinin en çok düştüğü zamanın ise 35 yaş öncesi olduğunu gösterdi.

35-44 ARASI YÜZDE 21 RİSKLİ

Sigarayı 35-44 yaş arasında bırakanların herhangi bir sebepten ölüm riskinin hiç sigara tüketmeyenlere göre yüzde 21 yüksek olduğu, 45-54 yaş arası bırakanların ise yüzde 47 oranında yüksek olduğu belirtildi. Araştırmacılar, genç yaşta sigara tüketmeye başlayanlar için ideal bırakma yaşının 35 öncesi olduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu toplandı Son dakika haberi: TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu toplandı Son dakika haberleri... İran'da, muhalif gazeteci Rıza Hakikatnejad'ın cenazesinin kaçırıldığı iddia edildi Son dakika haberleri... İran'da, muhalif gazeteci Rıza Hakikatnejad'ın cenazesinin kaçırıldığı iddia edildi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de ilginç araştırma! Sigarayı bu yaşta bırakanlar hiç kullanmamış gibi oluyor - Son Dakika


Son Dakika
15:38 RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu! Yarın seçim yapılacak
15:36 Hollanda'daki bir kilisenin çanlarından Aşık Veysel'in sevilen eseri çalındı
15:28 İngiltere'de kuşları zombiye dönüştüren gizemli virüs paniği yaşanıyor
15:26 Dünyayı tedirgin eden nükleer tatbikatı resmen başlatan Putin'den ilk sözler: Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planlarının farkındayız
15:17 Mauro Icardi'den Ali Palabıyık'a bomba sözler: Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım ancak bu kadar kötü hakemler görmedim
15:15 Tüyler ürperten sosyal medya fenomeni zombi Angelina Jolie'nin gerçek yüzü ortaya çıktı
15:13 Cumhur İttifakı ortağı BBP'nin lideri Destici'den milyonlarca EYT'liyi heyecanlandıran açıklama: İnşallah yılbaşından önce çıkıyor
14:58 Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
14:58 Beşiktaş'ta Şenol Güneş hazırlığı! 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak
13:19 Kastamonu'da sel afetinin yaşandığı ilçede dere yatağına okul yapılıyor! Tartışmalar sonrası validen "teknik anlamda sıkıntı yok" açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 15:49:56. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de ilginç araştırma! Sigarayı bu yaşta bırakanlar hiç kullanmamış gibi oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement