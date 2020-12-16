ABD'de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var - Son Dakika

ABD'de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var

16.12.2020 17:30
ABD'de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var, System.String[]

ABD'de Covid-19 aşısı olan ilk ABD Gazi İşleri Bakanlığı (Veterans Affairs) hastası olan İkinci Dünya Savaş Gazisi Margaret Klessens (96), aşının acil kullanım onayı almasından sadece birkaç gün sonra aşı olabildiğine şaşırdığını belirterek "İyileşmek için umudum var" yorumunda bulundu.

ABD'de Covid-19 aşısı olan ilk ABD Gazi İşleri Bakanlığı (Veterans Affairs) hastası olan İkinci Dünya Savaş Gazisi Margaret Klessens (96), aşının acil kullanım onayı almasından sadece birkaç gün sonra aşı olabildiğine şaşırdığını belirterek "İyileşmek için umudum var"  yorumunda bulundu.

ABD'de ülke çapında Covid-19 aşısı olan ilk ABD Gazi İşleri Bakanlığı (Veterans Affairs) hastası olan VA Bedford Sağlık Sistemi'nin toplu yaşam merkezinde ikamet eden 96 yaşındaki İkinci Dünya Savaş Gazisi Margaret Klessens, Pfizer/BionTech aşının acil kullanım onayı almasından sadece birkaç gün sonra aşı olabildiğine şaşırdığını belirterek "İyileşmek için umudum var" dedi. İkinci Dünya Savaşı Gazisi Margaret Klessens'e 14 Aralık'ta yerel saat ile 12: 07'de Covid-19 aşısı yapıldı. Klessens'in VA Bedford'da Edith Nourse Rogers Memorial Veterans Hastanesi'ndeki toplu yaşam merkezinde ikamet ettiği ifade edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE GAZİLERE ÖNCELİK

VA Bedford Sağlık Sistemi'nden yapılan yazılı açıklamada, 14 Aralık'ta toplu yaşam merkezlerinde ikamet eden ön cephedeki sağlık çalışanlarına ve gazilere Covid-19 aşısının uygulanmaya başladığını açıkladı. Sistemin, bu hafta Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısını almaya ve uygulamaya başlayan ülke genelindeki 37 VA tıp merkezinden oluşan ilk grubun bir parçası olduğu belirtildi.


ABD'de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var
ABD'de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var
ABD'de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var

Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Savaş, Koronavirüs, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var - Son Dakika


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