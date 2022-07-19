ABD'de İlk Baptist Kilisesi arazindeki üç mezar için kazı çalışması başlatıldı - Son Dakika
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ABD'de İlk Baptist Kilisesi arazindeki üç mezar için kazı çalışması başlatıldı

19.07.2022 14:39
ABD'de İlk Baptist Kilisesi arazindeki üç mezar için kazı çalışması başlatıldı

ABD'nin Virginia eyaletindeki en eski siyahi kilisesi arazisinde tespit edilen üç mezar için kazı çalışmalarının başladığı bildirildi.

ABD'nin Virginia eyaletindeki en eski siyahi kilisesi arazisinde tespit edilen üç mezar için kazı çalışmalarının başladığı bildirildi.

Eyalete bağlı Petersburg kentindeki İlk Baptist Kilisesi'ndeki üç mezarda kimlerin gömülü olduğuna dair bilgiler elde etmek için arkeologlar tarafından kazı çalışması yapılacağı belirtildi.

Arkeologların kazılarına başlamadan önce özel bir ayin yapıldığı ifade edildi.

Kilise yetkilisi Connie Matthews Harshaw, atalarının adları bilinmese de kutsamak için yapılan bu ayinin önemli olduğunu söyledi.

Uzman Jack Gary, belirlenen bölgelerde insan kalıntılarına rastlanılırsa, DNA testleri ve kemik analizleri yapılacağını kaydetti.

Kazıdan çıkabilecek kalıntıların Tarihi Biyoloji Enstitüsüne götürüleceği ve daha sonra Connecticut Üniversitesinde DNA testi yapılacağı aktarıldı.

Tespit edilen 41 mezarın çoğunluğunun 1,2 ila 1,8 metre uzunluğunda ve 0,61 metre genişliğinde olduğu belirtiliyor.

Kilise, 1776'da Virginia'nın sömürge başkenti Williamsburg'da köleleştirilmiş siyahiler tarafından kuruldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de İlk Baptist Kilisesi arazindeki üç mezar için kazı çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de İlk Baptist Kilisesi arazindeki üç mezar için kazı çalışması başlatıldı - Son Dakika
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