ABD'de ilk canlı yayın öncesinde adayların talepleri gündemde - Son Dakika

ABD'de ilk canlı yayın öncesinde adayların talepleri gündemde

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın bu akşam yapacağı canlı yayın tartışmaları öncesi, tarafların "yeni kural" talepleri gündeme geldi.

ABD'de ilk canlı yayın öncesinde adayların talepleri gündemde, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın bu akşam yapacağı canlı yayın tartışmaları öncesi, tarafların "yeni kural" talepleri gündeme geldi.

Fox News'in haberine göre, Cleveland'da düzenlenecek ilk canlı yayın tartışması öncesi, Demokrat aday Biden ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'ın seçim kampanya ekipleri, program için yeni kural talebinde bulundu.

Biden'ın ekibi, tartışmayı düzenleyenlerden, 90 dakika sürecek tartışma için her 30 dakikada bir olmak üzere 2 mola isteğinde bulundu. Ancak Trump'ın seçim kampanya ekibi, Biden tarafının bu talebini reddetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biden bu akşamki tartışma için her 30 dakikada bir mola istemiş. Özgür dünyanın lideri olduğunda mola olmuyor Joe!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Trump'ın seçim kampanya ekibi üçüncü bir tarafın adayların kulaklarına elektronik cihaz ya da verici için kontrol yapılmasına izin vermesi için, Biden tarafından talepte bulundu. Biden tarafı isteksiz davrandı.

ABD'de başkan adaylarının canlı yayın tartışması öncesi "doping testi" atışması

ABD Başkanı Trump, 27 Eylül'de Twitter hesabından, "Salı günü canlı yayın tartışması öncesinde ya da sonrasında uykucu Joe Biden'a doping testi yapılmasını talep edeceğim. Haliyle bana da yapılmasını kabul ediyorum." paylaşımında bulunmuştu.

Biden'ın performansının "inişli çıkışlı" olduğunu belirten Trump, bu "tutarsızlığa" dopingin neden olabileceğini savunmuştu.

Biden'ın Kampanya Danışmanı Yardımcısı Kate Bedingfield, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden canlı yayın tartışması sorularını kelimelerle yanıtlamayı tercih ediyor. Başkan Trump, kendisinin en iyi tezinin idrar yoluyla olduğunu düşünüyorsa, bunu yapabilir. Kovid-19'u durdurmak için plan yapmayarak 200 bin Amerikalının hayatını kullanma şansını mahveden Trump'tan daha beterini bekleyemeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Trump ise Biden cephesinin doping testini reddetmesi üzerine Twitter'dan, "Biden doping testini kabul etmeyeceğini açıkladı. Aaa, nedenini merak ettim." mesajını paylaşmıştı.

Adaylar 3 canlı yayın tartışması yapacak

3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimleri öncesi Trump ve rakibi Biden, ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de yapacak.

Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.

Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV sunucusu Chris Wallace yapacak.

Trump ve Biden, daha sonra 15 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde canlı yayında karşı karşıya gelecek.

İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris ise 7 Ekim'de Utah'ta canlı yayında tartışacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de ilk canlı yayın öncesinde adayların talepleri gündemde - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil
Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı         
00:01
Ermeni askerlerinin cephede Ermeni askerlerinin cephede "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı         
23:11
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi         
17:15
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Rus kadını taciz edip bıçakladı, utanmadan kendisini savundu: Cinsel içgüdülerim yüksek Rus kadını taciz edip bıçakladı, utanmadan kendisini savundu: Cinsel içgüdülerim yüksek         
10:29
Eşini öldürüp cansız bedenini otomobilde gezdiren koca, müebbet hapis cezası aldı Eşini öldürüp cansız bedenini otomobilde gezdiren koca, müebbet hapis cezası aldı         
09:09
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 02:38:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de ilk canlı yayın öncesinde adayların talepleri gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei