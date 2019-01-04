Son Dakika Haberleri: ABD'de İlk Kez Bir Türk Belediye Başkanı Olarak Seçildi

ABD'de İlk Kez Bir Türk Belediye Başkanı Olarak Seçildi

29 dakika önce

ABD'de Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı'na Tayfun Selen seçildi, böylece ilk kez bir Türk ABD'de belediye başkanı olarak seçilmiş oldu.

ABD'de İlk Kez Bir Türk Belediye Başkanı Olarak Seçildi, System.String[]
ABD'de Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı'na Tayfun Selen seçildi, böylece ilk kez bir Türk ABD'de belediye başkanı olarak seçilmiş oldu.

2017 yılından beri Chatham Belediye Komitesi üyeliğinde bulunan Tayfun Selen, ABD'nin New Jersey eyaletlerine bağlı Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, resmi Twitter hesabından konuya dair bir tebrik mesajı yayınladı. Mesajda, "New Jersey'e bağlı Chatham Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Tayfun Selen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:37 Kaynak: DHA

New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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