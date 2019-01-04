ABD'de İlk Kez Bir Türk Belediye Başkanı Olarak Seçildi
29 dakika önce
ABD'de Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı'na Tayfun Selen seçildi, böylece ilk kez bir Türk ABD'de belediye başkanı olarak seçilmiş oldu.
ABD
'de Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı'na Tayfun Selen seçildi, böylece ilk kez bir Türk ABD'de belediye başkanı olarak seçilmiş oldu.
2017 yılından beri Chatham Belediye Komitesi üyeliğinde bulunan Tayfun Selen, ABD'nin New Jersey
eyaletlerine bağlı Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı'na seçildi. Türkiye
'nin New York
Başkonsolosluğu, resmi Twitter
hesabından konuya dair bir tebrik mesajı yayınladı. Mesajda, "New Jersey'e bağlı Chatham Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Tayfun Selen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:37 Kaynak: DHA
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