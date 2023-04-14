ABD'de bir ilk yaşanıyor! Minneapolis kentinde artık 5 vakit ezan sesi duyulacak - Son Dakika
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ABD'de bir ilk yaşanıyor! Minneapolis kentinde artık 5 vakit ezan sesi duyulacak

15.04.2023 11:42
ABD'de bir ilk yaşanıyor! Minneapolis kentinde artık 5 vakit ezan sesi duyulacak

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde, yıl boyunca ezanın günde beş defa hoparlörle açıktan okunmasına izin verildi. Bunun için şehrin gürültü yönetmeliğindeki ilgili sınırlayıcı maddeleri değiştirildi. Oylamayı yakından takip eden şehirdeki Nur Camisi imamı Mohammed Dukulfy, "Minneapolis şimdi tüm dinler için bir şehir haline geldi." ifadeleri kullanıldı.

Minneapolis Belediye Meclisi, ülke tarihinde ilk defa büyük bir şehirde ezanın günde beş kez halka açık şekilde okunmasına oy birliğiyle karar verdi.

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİNDEKİ MADDELER DEĞİŞTİRİLDİ

Ramazanda yapılan oylama ile meclis, özellikle sabah ve yatsı vakitlerinde ezanın açıktan okunmasının önünde engel olarak duran şehrin gürültü yönetmeliğindeki ilgili sınırlayıcı maddeleri değiştirdi.

"TÜM DİNLER İÇİN BİR ŞEHİR HALİNE GELDİ"

Oylamayı izleyen şehirdeki Nur Camisi imamı Mohammed Dukulfy, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Minneapolis şimdi tüm dinler için bir şehir haline geldi." ifadesini kullandı. Minnesota Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Jaylani Hussein de 5 vakit ezan izninin, "din özgürlüğü üzerine kurulu bir ulusun dünyaya sözünü yerine getirdiğini" gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

YARIM MİLYON NÜFUSU VAR

Geçen yıl belediye meclisinden ezanın açıktan okunması için izin çıkmış ancak söz konusu gürültü yönetmeliğindeki sınırlamalar nedeniyle sabah ve yatsı ezanları kapsam dışında kalmıştı. Yaklaşık yarım milyon nüfusa sahip Minneapolis şehrinin belediye meclisindeki 13 kişiden 3'ü Müslüman üyeden oluşuyor.

Kaynak: AA
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