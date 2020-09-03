ABD'de ilk kez küçük ticari nükleer reaktörlere onay verildi - Son Dakika

ABD'de ilk kez küçük ticari nükleer reaktör tasarımına onay verildi.

ABD Nükleer Düzenleme Kurulu, merkezi Portland'da bulunan NuScale Power şirketinin, Utah Birleşik Kentsel Enerji Sistemlerinin, ABD Enerji Bakanlığının Idaho'nun doğusundaki arazisine inşa etmeyi planladığı küçük modüler reaktörler için yaptığı başvuruyu kabul etti.

Projede 12 küçük nükleer reaktörün yer aldığı, bu reaktörlerin 50 binden fazla haneye elektrik sağlayacak miktarda 60 megavat enerji üretebileceği belirtildi.

Reaktörlerin ilkinin 2029, diğerlerinin 2030 yılında inşa edileceği kaydedildi.

NuScale Power, küçük modüler reaktörlerin, kendini soğutma ve otomatik kapanma gibi gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olduğunu duyurdu.

Şirketin Üst Yöneticisi John Hopkins, "Bu sadece NuScale için değil aynı zamanda tüm ABD nükleer enerji sektörü ve gelişmiş diğer nükleer teknolojiler için önemli bir dönüm noktası." değerlendirmesini yaptı.

ABD Nükleer Düzenleme Kurulunun tasarıma onay vermesi, bu teknolojinin düzgün çalışacağına inanıldığı anlamına geliyor.