- ABD'de ilk tahliye uçuşu gerçekleşti - Son Dakika
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- ABD'de ilk tahliye uçuşu gerçekleşti

6 saat önce

- ABD'de ilk tahliye uçuşu gerçekleşti ABD'de korona virüsü nedeni ile mahsur kalan vatandaşların Türkiye'ye dönmesi için ilk uçuş Los Angeles'tan gerçekleşti.

- ABD'de ilk tahliye uçuşu gerçekleşti

LOS ANGELES - ABD'de korona virüsü nedeni ile mahsur kalan vatandaşların Türkiye'ye dönmesi için ilk uçuş Los Angeles'tan gerçekleşti.

Türkiye ile ABD arasındaki seferlerin 27-28 Mart tarihlerinde durdurulmasıyla Türkiye'ye dönemeyen vatandaşların ülkeye getirilebilmesi için 17 Nisan 2020 tarihinde duyurulan üç seferin ilki Los Angeles'tan gerçekleşti. Türk Hava Yolları'nın korona virüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan vatandaşları ülkeye getirmek için bir köprü vazifesi görerek planlanan özel uçuşlar kapsamında Türk Hava Yollarına ait uçak 270 yetişkin yolcu ve 15 bebek ve çocukla yerel saat ile 23.00'da kalkış yaptı.

Vatandaşları yolcu etmek için Los Angeles Tom Bradley Uluslararası terminaline gelen Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, "Bu akşam sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve sayın Bakanımızın bizzat takibi ile bir süredir gerçekleştirilmekte olan uluslararası ülkelerden ülkemize tahliye seferlerinin ABD'den yapılacak ilk tahliyesini Los Angeles'tan gerçekleştiriyoruz" diyerek salgın nedeni ile yurt dışında turistik, iş veya eğitim amaçlı geçici süre ile bulunan vatandaşların mağduriyetlerinin Cumhurbaşkanının Ramazan ayı öncesinde aldığı karar neticesinde giderildiğini ifade etti. Oğuz, ABD'den gerçekleşecek 3 uçuştan ilkinin Los Angeles'tan gerçekleştiğini söyleyerek "Vatandaşlarımız umarız yarın ülkemizde olacaklar" dedi.

"Türkiye'ye dönüyor olmamız çok güzel"

Oregon'da yüksek lisansını tamamlayan ancak salgın nedeni ile uçuşların durması sonucu ülkeden ayrılamayan Yunus Gültekin uçuşa kadarki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğunun, eğitim ataşeliğinin yardımları bulunduğunu belirterek irtibat sağladıktan 10 gün sonra tahliye uçuşunun haberini aldığını, bir hafta içerisinde uçuş için bugün havaalanına geldiğini söyledi. Gültekin "Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün hükümet yetkililerine ve bu konuda ön ayak olan tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Uçuş için San Francisco'dan Los Angeles'a gelen ve ABD'de eğitim amaçlı bulunan Nuray Karabıyıkoğlu bir buçuk aydır karantina altında olduklarını ifade ederek Türkiye'ye ulaşmalarının mümkün olmadığını söyledi. Bugün Türkiye'ye dönmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Karabıyıkoğlu, "Uzun süredir ailemi de görmüyorum. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. THY'nin böyle bir uçuş gerçekleştirmesi ve Türkiye'ye dönüyor olmamız çok güzel" dedi.

Havaalanında bayrak açtılar

Türkiye'ye dönmekten mutlu olan yolcuların bir kısmı yanlarında getirdikleri Türk bayrağı ile havaalanında Başkonsolos Oğuz ve THY çalışanları ile fotoğraf çektirdi.

Standart bir uçuş değil.

Tarifeli uçuş olarak geçmeyen tahliye uçuşunda halk sağlığı için alınabilecek tüm önlemlerin alındığını ifade eden yetkililer bilet check-in noktasından itibaren sosyal mesafe kurallarına uygun hareket edildiğini, uçuş esnasında daha önceden hazırlanmış ve paketlenmiş yiyecek ikramının direkt yolcular tarafından açılacak şekilde düzenlendiğini belirttiler.

ABD'den iki uçuş daha var

Los Angeles - Türkiye uçuşunun ardından New York ve Washington'dan da iki adet uçuş gerçekleşecek. Türkiye'ye tahliye uçuşlar ile dönen yolculara 14 gün karantina uygulanacak.

- ABD'de ilk tahliye uçuşu gerçekleşti

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:28 Kaynak: İHA

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