ABD'de Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı

04.07.2022 20:12
ABD'de Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı

NEW YORK (AA) ABD'de llinois eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı yapıldı.

NEW YORK (AA) ABD'de llinois eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı yapıldı.

Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Polis olaya müdahale ederken, saldırıda ölü ya da yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ise görgü tanıkları kutlamaların yapıldığı alanda yerde kanlar içinde yatan kişiler olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanındaki kalabalığın panik halinde kaçıştığı görülüyor.

YORUMLAR
500
Son Dakika: ABD'nin Chicago şehrindeki Bağımsızlık Günü kutlamalarında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Son Dakika: ABD'nin Chicago şehrindeki Bağımsızlık Günü kutlamalarında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var ABD soruşturması: Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ölümünden muhtemelen İsrail ordusu sorumlu ama kesin sonuca varılamadı ABD soruşturması: Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ölümünden muhtemelen İsrail ordusu sorumlu ama kesin sonuca varılamadı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Illinois, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 20:16:41. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement