ABD medyasında yer alan haberlere göre ise görgü tanıkları kutlamaların yapıldığı alanda yerde kanlar içinde yatan kişiler olduğunu söyledi.

Polis olaya müdahale ederken, saldırıda ölü ya da yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Illinois, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD'de Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.