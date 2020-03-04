ABD'de imalat dışı ISM endeksi son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de imalat dışı ISM endeksi son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika Ekonomi

ABD'de imalat dışı ISM endeksi son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı

6 saat önce

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünce (ISM) hazırlanan imalat dışı endeks, şubatta 57,3'e yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de imalat dışı ISM endeksi son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı, System.String[]

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünce (ISM) hazırlanan imalat dışı endeks, şubatta 57,3'e yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ISM, imalat haricindeki sektörlerin performansını ölçen, şubat ayına ilişkin imalat dışı ISM endeksini açıkladı.

Buna göre, imalat dışı ISM endeksi şubatta bir önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak 57,3 oldu. Piyasalar, ocakta 55,5 değerini alan endeksin şubatta 54,9'a gerilemesini bekliyordu.

Şubat 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan endeks, ABD ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan imalat harici sektörlerde büyümenin hızlandığına işaret etti.

Endeks için yapılan ankete katılan iş yerlerinden alınan bilgilere göre, imalat harici 18 alt sektörden 16'sı şubatta büyüme kaydetti. Daralan 2 sektör ise eğlence ve tarım oldu.

Öte yandan, uluslararası finans kuruluşu IHS Markit de şubat ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verisini açıkladı.

Buna göre, ABD'de hizmet sektörü PMI, şubatta 49,4 değerini aldı. Hizmet sektörü PMI, ocakta ise 53,4 olmuştu.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeyi, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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