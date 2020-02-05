ABD'de imalat dışı satınalma yöneticileri endeksi 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de imalat dışı satınalma yöneticileri endeksi 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika Ekonomi

ABD'de imalat dışı satınalma yöneticileri endeksi 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

6 saat önce

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat dışı satınalma yöneticileri endeksi (PMI), ocakta 55,5'e yükselerek son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de imalat dışı satınalma yöneticileri endeksi 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı, System.String[]

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat dışı satınalma yöneticileri endeksi (PMI), ocakta 55,5'e yükselerek son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ISM'nin raporuna göre, imalat haricindeki sektörlerin performansını ölçen imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak 55,5 oldu.

Bu değerle endeks, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Piyasalar, Aralık 2019'da 54,9 değerini alan endeksin ocakta 55 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Beklentiyi geride bırakan endeks, ABD ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan imalat harici sektörlerde büyümeye işaret etti.

Hizmet sektörü PMI yükseldi

Öte yandan, uluslararası finans kuruluşu IHS Markit de hizmet sektörü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI değeri, ocakta 53,4'e yükseldi ve 53,2 olan piyasa beklentisinin biraz üzerinde gerçekleşti. Söz konusu değer, Aralık 2019'da 52,8 seviyesinde kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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