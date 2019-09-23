ABD'de imalat PMI Eylül'de 5 ayın zirvesine çıktı
24 dakika önce
ABD'de imalat PMI Eylül'de 51 değerini alarak son 5 ayın zirvesine çıktı.
ABD'de imalat PMI Eylül'de 51 değerini alarak son 5 ayın zirvesine çıktı. Beklenti endeksin 50.4 gerçekleşeceği yönündeydi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:00
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