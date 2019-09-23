Son Dakika Haberleri: ABD'de imalat PMI Eylül'de 5 ayın zirvesine çıktı
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ABD'de imalat PMI Eylül'de 5 ayın zirvesine çıktı

24 dakika önce

ABD'de imalat PMI Eylül'de 51 değerini alarak son 5 ayın zirvesine çıktı.

ABD'de imalat PMI Eylül'de 5 ayın zirvesine çıktı, System.String[]

ABD'de imalat PMI Eylül'de 51 değerini alarak son 5 ayın zirvesine çıktı. Beklenti endeksin 50.4 gerçekleşeceği yönündeydi.

Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:00 
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