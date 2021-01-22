ABD'de imalat sanayi PMI 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

ABD'de imalat sanayi PMI 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

22.01.2021 19:03
ABD'de imalat sanayi PMI 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı, System.String[]

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta bir önceki aya göre 2 puanlık artışla 59,1'e çıktı ve Mayıs 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta bir önceki aya göre 2 puanlık artışla 59,1'e çıktı ve Mayıs 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin ocak ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ocakta bir önceki aya kıyasla 2 puan artarak 59,1 değerine yükseldi.

Mayıs 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan verinin 56,5 değerini alması tahmin ediliyordu.

Endeks, geçen yıl aralık ayında da 57,1 değerinde gerçekleşmiş ve Eylül 2014'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşarak imalat faaliyetlerinde güçlü bir büyüme yaşandığına işaret etmişti.

Hizmet sektörü endeksi beklentileri aştı

Hizmet sektörü PMI ise ocakta bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 57,5'e çıktı. Piyasa beklentilerini geride bırakan ve son 2 ayın en yüksek seviyesine yükselen endeksin 53,6 değerini alması öngörülüyordu. Hizmet sektörü PMI, geçen yıl aralıkta 54,8 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ocakta bir önceki aya kıyasla 2,7 puan artışla 58 oldu. Bileşik PMI, Aralık 2020'de 55,3 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, ABD'deki işletmelerin 2021'e güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti.

Williamson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve yeni yönetimin daha güçlü bir ekonomik büyüme için istikrarlı ve destekleyici bir ortam sağlayacağı umudunun sektörlerdeki genişlemeyi desteklediğini ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Mayıs, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de imalat sanayi PMI 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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