ABD'de imalat sanayi PMI 6 ayın en düşük seviyesinde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de imalat sanayi PMI 6 ayın en düşük seviyesinde - Son Dakika Ekonomi

ABD'de imalat sanayi PMI 6 ayın en düşük seviyesinde

7 saat önce

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 1,1 puanlık azalışla 50,8'e düştü ve son 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de imalat sanayi PMI 6 ayın en düşük seviyesinde, System.String[]

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 1,1 puanlık azalışla 50,8'e düştü ve son 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, ABD'nin şubat ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, şubatta bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak 50,8 puana geriledi. Bu değerle endeks, son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Piyasa beklentisinin 51,5 değerinde gerçekleşmesi yönünde olan endeks, ocak ayında ise 51,9 olarak kaydedilmişti.

Hizmet sektörü endeksinde sert düşüş

Hizmet sektörü PMI da şubatta bir önceki aya göre 4 puan azalışla 49,4'e düştü ve 76 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu endekse ilişkin piyasa beklentisi 53 değerini alması yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, ocakta ise 53,4 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da şubatta bir önceki aya kıyasla 3,7 puan azalarak 49,6 oldu. Bileşik PMI, ocakta 53,3 olarak hesaplanmıştı.

Koronavirüs etkisi

Raporda görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, 2013'te hükümetin kapanması dışında ABD'deki işletme faaliyetlerinin, Şubat 2019'daki küresel finansal krizden bu yana ilk kez daraldığını belirtti.

Zayıflamanın genel olarak hizmet sektöründe görüldüğüne dikkati çeken Williamson, imalat sektöründeki üretimde de yeni siparişlerin düşmesinden kaynaklı bir azalma olduğunu aktardı.

Williamson, endekslerdeki kötüleşmenin kısmen koronavirüs salgınıyla bağlantılı olduğunu, bu durumun kendini turizm gibi sektörlerde zayıflayan taleple, düşen ihracat ve tedarik zinciri kesintileriyle gösterdiğini kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu mahallede yılda 500 bin dolar kazanan fakir sayılıyor
ABD'li politikacı Mark Sickles'tan firari FETÖ'cülere övgü dolu sözler Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 02:05:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de imalat sanayi PMI 6 ayın en düşük seviyesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]