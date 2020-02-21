ABD'de imalat sanayi PMI 6 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 1,1 puanlık azalışla 50,8'e düştü ve son 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, ABD'nin şubat ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, şubatta bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak 50,8 puana geriledi. Bu değerle endeks, son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Piyasa beklentisinin 51,5 değerinde gerçekleşmesi yönünde olan endeks, ocak ayında ise 51,9 olarak kaydedilmişti.

Hizmet sektörü endeksinde sert düşüş

Hizmet sektörü PMI da şubatta bir önceki aya göre 4 puan azalışla 49,4'e düştü ve 76 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu endekse ilişkin piyasa beklentisi 53 değerini alması yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, ocakta ise 53,4 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da şubatta bir önceki aya kıyasla 3,7 puan azalarak 49,6 oldu. Bileşik PMI, ocakta 53,3 olarak hesaplanmıştı.

Koronavirüs etkisi

Raporda görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, 2013'te hükümetin kapanması dışında ABD'deki işletme faaliyetlerinin, Şubat 2019'daki küresel finansal krizden bu yana ilk kez daraldığını belirtti.

Zayıflamanın genel olarak hizmet sektöründe görüldüğüne dikkati çeken Williamson, imalat sektöründeki üretimde de yeni siparişlerin düşmesinden kaynaklı bir azalma olduğunu aktardı.

Williamson, endekslerdeki kötüleşmenin kısmen koronavirüs salgınıyla bağlantılı olduğunu, bu durumun kendini turizm gibi sektörlerde zayıflayan taleple, düşen ihracat ve tedarik zinciri kesintileriyle gösterdiğini kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.