ABD'de imalat sanayi PMI aralıkta sınırlı bir düşüş gösterdi - Son Dakika

ABD'de imalat sanayi PMI aralıkta sınırlı bir düşüş gösterdi

16.12.2020 19:03
ABD'de imalat sanayi PMI aralıkta sınırlı bir düşüş gösterdi, System.String[]

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puanlık sınırlı bir azalışla 56,5 seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puanlık sınırlı bir azalışla 56,5 seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin aralık ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 56,5 değerine indi.

Bu dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın etkisiyle sınırlı bir azalış gösteren verinin, 55,7 değerini alması tahmin ediliyordu. Endeks, kasım ayında ise 56,7 değerinde gerçekleşmişti.

Hizmet sektörü endeksi beklentileri karşılayamadı

Hizmet sektörü PMI ise aralıkta bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak 55,3'e düştü. Son 3 ayın en düşük seviyesine inen endekse ilişkin piyasa beklentisi, 55,9 değerini alması yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, kasımda 58,4 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aralıkta bir önceki aya kıyasla 2,9 puan azalarak 55,7 oldu. Bileşik PMI, kasımda 58,6 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, ABD ekonomisinin aralık ayında büyüme ivmesini kaybettiğine işaret etti.

Aşı gelişmelerini olumlu karşılayan Williamson, artan Kovid-19 vaka sayılarının kısa vadeli görünüme yönelik belirsizlik oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, araştırma, PMI, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de imalat sanayi PMI aralıkta sınırlı bir düşüş gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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