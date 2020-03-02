ABD'de imalat sanayi PMI endeksi şubatta geriledi - Son Dakika
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ABD'de imalat sanayi PMI endeksi şubatta geriledi

6 saat önce

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünce (ISM) hazırlanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde etkili olmasıyla 50,1 değerine geriledi.

ABD'de imalat sanayi PMI endeksi şubatta geriledi, System.String[]

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünce (ISM) hazırlanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde etkili olmasıyla 50,1 değerine geriledi.

ISM, şubat ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksini (PMI) açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI şubatta 50,1 değerine düştü. Ocak ayında 50,9 seviyesinde gerçekleşen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 50,5 değerini alması yönündeydi.

Beklentinin altında kalan endeksteki düşüşte, dünya genelinde yayılan Kovid-19 salgını etkili oldu.

Bu ayda, üretim endeksi aylık 4 baz puan azalışla 50,3 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2,2 baz puan azalarak 49,8 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam endeksi ise bu dönemde 0,3 baz puan artarak 46,9 değerini aldı.

Söz konusu ayda, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 14'ü büyüme kaydetti. Şubatta daralan sektörler ise petrol ve kömür ürünleri, ulaşım araçları ile mineraller oldu.

Öte yandan, uluslararası finans kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin imalat sanayi PMI ise 50,8'den 50,7 değerine revize edildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:26 Kaynak: AA
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