ABD'de imalat sanayi PMI Kovid-19 etkisiyle martta düştü

ABD'de imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle martta 1,5 puanlık azalışla 49,2'ye düştü.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin mart ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, martta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 49,2 puana geriledi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi bu ayda 42,8 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Kovid-19 salgınının etkisiyle bu ayda düşüş gösteren endeks, şubat ayında ise 50,7 olarak kaydedilmişti.

Hizmet sektörü endeksinde sert düşüş

Hizmet sektörü PMI da martta bir önceki aya göre 10,3 puan azalışla 39,1'e düştü.

Söz konusu endekse ilişkin piyasa beklentisi 42 değerini alması yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, şubatta ise 49,4 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da martta bir önceki aya kıyasla 9,1 puan azalarak 40,5 oldu. Bileşik PMI, şubatta 49,6 olarak hesaplanmıştı.

Kovid-19 olumsuz etkiledi

Raporda görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik alınan önlemlerin ülke genelinde işleri olumsuz etkilediğine ve işletmelerin 2009'dan bu yana ilk kez bu kadar sert bir kötüye gitme raporlaması yaptıklarına dikkat çekti.

Özellikle hizmet sektörünün "sosyal mesafe" uygulamasıyla etkilendiğini belirten Williamson, imalat sektöründe de talepte zayıflama, ihracat kaybı ve arz sıkıntısı olduğunun rapor edildiğini aktardı.

Williamson, işlerin 2009 küresel finansal krizinden bu yana tanık olmadıkları bir hızda azaldığını belirterek, firmaların ya kapanmaya ya da kapasite azaltmaya gittiklerini bildirdi.