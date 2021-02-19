ABD'de imalat sanayi PMI şubatta beklentiler dahilinde azaldı - Son Dakika

ABD'de imalat sanayi PMI şubatta beklentiler dahilinde azaldı

19.02.2021 18:53
ABD'de imalat sanayi PMI şubatta beklentiler dahilinde azaldı, System.String[]

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla 58,5'e gerileyerek piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla 58,5'e gerileyerek piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin şubat ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, şubatta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 58,5 değerine indi.

İki ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Endeks, ocak ayında 59,2 değerinde gerçekleşmiş ve Mayıs 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Hizmet sektörü endeksi beklentilerin aksine yükseldi

Hizmet sektörü PMI ise şubatta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 58,9'a çıktı. Mart 2015'ten bu yana kaydedilen en yüksek büyümeyi gösteren endeksin 57,6 değerine gerilemesi bekleniyordu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da şubatta bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artışla 58,8 oldu. Bileşik PMI, ocakta 58,7 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, kötü hava koşulları ve tedarik zincirinde yaşanan gecikmelere rağmen ABD'li işletmelerin hızlı bir üretim artışı bildirdiğini aktardı.

Williamson, verilerin ekonominin 2021'e güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdiğini, bu güçlü başlangıcın ilave destek ve ekonominin kısmi olarak normalleşmesiyle desteklendiğini kaydetti.

Daha fazla destek beklentisi ve aşının yaygınlaşmasına dair ümitlerle artan iş güveninin canlı kalmaya devam ettiğine işaret eden Williamson, ancak bunun henüz daha güçlü istihdam büyümesine dönüşmediğini görmenin hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mayıs, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de imalat sanayi PMI şubatta beklentiler dahilinde azaldı - Son Dakika Ekonomi


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