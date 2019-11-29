ABD'de "indirim" çılgınlığı - NEW
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İndirime giren mağazada yaşanan yoğunluk İndirime giren ürünlere gösterilen ilgi NEW YORK - ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve alışverişlerde büyük indirimlerin yapıldığı etkinlik başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:01 Kaynak: AA
İndirime giren mağazada yaşanan yoğunluk
İndirime giren ürünlere gösterilen ilgi
NEW YORK - ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve alışverişlerde büyük indirimlerin yapıldığı etkinlik başladı. Her yıl Kasım ayının dördüncü Perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü takiben gerçekleşen indirimli satışlar, bu sene de Perşembe akşamından başladı. Amerikalılar, alışveriş merkezlerine akın ederken ABD'nin New York kentinde de mağazalarda yoğunluk yaşandı.
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