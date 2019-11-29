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ABD'de "indirim" çılgınlığı - NEW

6 saat önce

İndirime giren mağazada yaşanan yoğunluk İndirime giren ürünlere gösterilen ilgi NEW YORK - ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve alışverişlerde büyük indirimlerin yapıldığı etkinlik başladı.

İndirime giren mağazada yaşanan yoğunluk

İndirime giren ürünlere gösterilen ilgi

NEW YORK - ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve alışverişlerde büyük indirimlerin yapıldığı etkinlik başladı. Her yıl Kasım ayının dördüncü Perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü takiben gerçekleşen indirimli satışlar, bu sene de Perşembe akşamından başladı. Amerikalılar, alışveriş merkezlerine akın ederken ABD'nin New York kentinde de mağazalarda yoğunluk yaşandı.

ABD'de indirim çılgınlığı - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:01 Kaynak: AA
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