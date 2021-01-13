ABD'de infazı durdurulan kadın idam edildi - Son Dakika

ABD'de yaklaşık 70 yıl sonra ilk kez idam cezası alan ve dün infazı durdurulan "Lisa Montgomery" adlı kadın bugün idam edildi.

ABD'nin Indiana eyaletinde federal hakim, ülkede idam cezası alıp uygulanması için bekleyen ilk kadın olan Lisa Montgomery'nin idamını geçici olarak durdurmuştu. Söz konusu karar, kadına zehirli iğne yapılmasına saatler kala gelmişti. Ancak Yüksek Mahkeme, infazın ertelendiğini içeren mahkeme kararını kaldırdı ve 52 yaşındaki Montgomery, eyaletteki Terre Haute kentinde yerel saatle 01.31'de zehirli iğneyle idam edildi. Montgomery'nin Avukatı Kelley Henry yaptığı açıklamada, "Lisa Montgomery'nin infazı adaletten uzak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Dün Indiana eyaletinde Hakim James Hanlon, Montgomery'nin akıl sağlının yerinde olmadığını, devletin kendisine verdiği cezanın gerekçelerini anlamasının olanaksız olduğunu vurgulayarak infazın ertelendiğini duyurmuştu. Hanlon, "Montgomery'nin şu anki zihinsel durumu gerçeklikten o kadar uzak ki devletin verdiği infaz kararının gerekçesini anlayamıyor. Mahkeme, zamanı geldiğinde ayrı bir kararla diğer duruşma için bir saat ve tarih belirleyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Montgomery, 1953'ten beri federal hükümet tarafından idam edilen ilk federal kadın idam mahkumu oldu. Cinayetten hüküm giyen Lisa Montgomery, 2004'te Missouri eyaletinde hamile bir kadını boğarak karnını kesip bebeğini kaçırmıştı. Montgomery 2008 yılında ölüm cezasına çarptırılırken, bebek hayatta kalmayı başarmıştı.

(İHA)