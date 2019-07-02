ABD'de infüzyon pompasıyla bahçeye çıkan siyah hasta, cihazı çalmaya çalıştığı şüphesiyle gözaltına...

ABD'nin Illinois eyaletinde, koluna bağlı infüzyon pompasıyla hastane bahçesinde yürüyüşe çıkan siyah bir hasta, cihazı çalmaya çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanede zatürre tedavisi gören 24 yaşındaki Shaquille Dukes, siyah olduğu için bu muameleyi gördüğünü söyledi.

9 Haziran'da yaşanan ve Dukes'ın Facebook paylaşımıyla duyulan olay sosyal medyada tepki çekti.

Amerikan televizyonlarında yayımlananan görüntülerinde, hasta önlüğü giyen ve cihaza bağlı olan Dukes, kelepçelenerek polis arabasına götürülüyor ve yine kelepçeli olarak hastaneye geri getiriliyor.

Dukes'ın ifadesinde, 8 Haziran'da FHN Memorial Hastanesi'ne yattığını, ertesi gün hastane doktordan izin alarak, erkek arkadaşı ve kardeşiyle hastane bahçesinde yürüyüşe çıktığını söyledi.

Kapıdaki güvenlik görevlisi, "Cihazı çalıp eBay'de satacak mısın?" diyerek polis çağırdı.

Dukes, gözaltına alırken damarına kortizon ve enjekte eden cihazın polis tarafından çıkarıldığını öne sürdü.

Polis, olayı cep telefonuyla görüntüleyen diğer iki kişiyi de huzursuzluk çıkarmaktan gözaltına aldı.

'Astım spreyimi vermeleri için 4 dakika yalvardım'

Shaquille Dukes, "Polis, beni karakola götürürken astım spreyimi de aldı. Bir süre sonra fenalaştım ve astım nöbeti geçirdim. Dört dakika spreyi geri vermesi için polise yalvardım. Kendimden geçince sprey mucizevi şekilde ortaya çıktı" dedi.

Bunun üzerine Dukes kelepçeli olarak hastaneye geri getirildi.

Polis olayla ilgili olarak bağımsız soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis: Hırsızlık olduğunu düşünmüyoruz

Freeport Emniyet Müdürü Todd Barkalow, Dukes'ın infüzyon pompasını çalmaya çalıştığını düşünmedikleri sonucuna vardıklarını söyledi.

Polis yetkilileri Dukes'ın bahçeye çıkmak için hastane görevlilerinden izin almadığını ve gözaltı sırasında infüzyon pompasının iddia ettiği gibi polis tarafından değil, hastane personeli tarafından çıkarıldığını belirtti.

ABD medyasına göre, Dukes gelecek ay mahkemeye çıkarılacak.