ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı alev aldı. Dominik Cumhuriyeti 'nin başkenti Santo Domingo'dan gelen ve içinde 126 yolcunun bulunduğu Red Air'e ait uçağın iniş takımlarında teknik bir sorun yaşandı. Yerel saatle 17.30 iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı, açılmayan iniş takımları nedeniyle pistte sürüklenerek alev aldı. Kazada hafif yaralanan 3 yolcu hastaneye sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, bazı uçuş seferlerinde aksamalar meydana geldiğini duyurdu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › iniş takımları açılmayan yolcu uçağı alev aldı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.