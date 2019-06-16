Son Dakika Haberleri: ABD'de inişte tekerlekleri patlayan yolcu uçağı tehlike atlattı
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ABD'de inişte tekerlekleri patlayan yolcu uçağı tehlike atlattı

1 saat önce

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde iniş esnasında tekerlekleri patlayan yolcu uçağı tehlike atlattı.

ABD'de inişte tekerlekleri patlayan yolcu uçağı tehlike atlattı, System.String[]
NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde iniş esnasında tekerlekleri patlayan yolcu uçağı tehlike atlattı.
Colorado Denver'den kalkan United Airlines'a ait 627 sayılı yolcu uçağının, New Jersey'de bulunan Newark Liberty Uluslarası Havalimanına inişe geçtiği sırada tekerlekleri patladı. İçinde 166 yolcusu bulunan uçak pistten çıktı.
United Airline sözcüsü Robert Einhorn, kazada bazı yolcuların hafif yaralandığını ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine gerek duyulmadığını kaydetti.
Havalimanı yetkilileri, kazadan sonra yaklaşık iki saatlik bir aradan sonra uçuşların "sınırlı kapasite" ile tekrar başladığını ancak yolcuların muhtemel gecikmelere karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyardı.
Ulusal Ulaştırma Güvenliği, kaza ile ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:03 Kaynak: AA
New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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