ABD'de inşaat halindeki binanın merdiven boşluğu çöktü: 3 ölü - Son Dakika

Polisin binadaki çökme ile ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Çökme sonucu 3 işçinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralanan bir kişinin de tedavi altına alındığını belirtti.

İtfaiye yetkilileri, Houston'da inşaatı devam eden çok katlı binanın 13. katındaki merdiven boşluğunda çökme meydana geldiğini bildirdi.

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