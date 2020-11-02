ABD'de inşaat harcamaları eylülde beklentiyi karşılayamadı

ABD'de inşaat harcamaları, eylülde aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Kaydettiği sınırlı artışla piyasa beklentilerinin altında kalan verinin eylülde yüzde 1 artması öngörülüyordu.

İnşaat harcamalarında ağustos ayında yaşanan artış ise yüzde 1,4'ten yüzde 0,8'e revize edildi.

Söz konusu dönemde inşaat harcamalarındaki değişimde, özel sektör inşaat projelerine yönelik yatırımlardaki artışın kamu inşaat harcamalarındaki azalışla dengelenmesi etkili oldu. Özel sektör inşaat projeleri eylülde yüzde 0,9 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 1,7 azaldı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 1,5 artış kaydetti.