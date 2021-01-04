ABD'de inşaat harcamaları Kasım 2020'de yüzde 0,9 arttı

ABD'de inşaat harcamaları, Kasım 2020'de aylık yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, geçen yılın kasım ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Söz konusu dönemde kaydettiği sınırlı yükselişle piyasa beklentilerinin altında kalan verinin yüzde 1 artması öngörülüyordu.

İnşaat harcamalarında geçen yılın ekim ayında yaşanan artış ise yüzde 1,3'ten yüzde 1,6'ya revize edildi.

Söz konusu dönemde inşaat harcamalarındaki değişimde, özel sektör inşaat projelerine yönelik yatırımlardaki artışın kamu inşaat harcamalarındaki azalışla dengelenmesi etkili oldu. Özel sektör inşaat projeleri, Kasım 2020'de yüzde 1,2 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 0,2 azaldı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 3,8 artış kaydetti.