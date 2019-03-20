Son Dakika Haberleri: ABD'de İnsanlar Bizonları Kovalıyordu'

ABD'de İnsanlar Bizonları Kovalıyordu'

3 saat önce

Batman serisinin yapımcısı DC Comics'in yaptığı çıkış dikkat çekti!

ABD'de İnsanlar Bizonları Kovalıyordu', System.String[]
Batman serisinin yapımcısı DC Comics'in yaptığı çıkış dikkat çekti! İspanya La Liga ekibi Valencia'nın ambleminde bulunan yarasanın Batman'in logosuna benzediği için kulüp ve şirket arasında gerginlik yaşandı.

DC Comics'in Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne şikayette bulunması üzerine Valencia'dan sert çıkış geldi. Kulüp, yarasa simgesinin dünya çapında patenti olmadığını hatırlatarak "Biz göğsümüzde bu simgeyle oynarken ABD'de insanlar bizonları kovalıyordu" denildi.

Geçmişinde büyük başarılar bulunan Valencia Kulübü logosundaki yarasa simgesinin kulübün kurulduğu 1919 yılından beri kullanıldığı belirtilerek DC Comics'in Batman'i ilk yayınladığı tarihin 1939 yılı olduğu hatırlatıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:45 

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