Son Dakika Haberleri: ABD'de İnternet Üzerinden Köpekbalığı Satmaya Çalışan Kişiye Gözaltı

ABD'de İnternet Üzerinden Köpekbalığı Satmaya Çalışan Kişiye Gözaltı

6 dakika önce

NEW ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 38 yaşındaki Joshua Seguine, evinde 7 köpekbalığı beslediği ve bunları internet üzerinden satmaya çalıştığı için gözaltına alındı.

ABD'de İnternet Üzerinden Köpekbalığı Satmaya Çalışan Kişiye Gözaltı, System.String[]
NEW ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 38 yaşındaki Joshua Seguine, evinde 7 köpekbalığı beslediği ve bunları internet üzerinden satmaya çalıştığı için gözaltına alındı.

New York Başsavcılığından yapılan açıklamada, Albany kentinde yaşayan Seguine'nin, 7 büyük camgöz köpekbalığını evinin bodrum katındaki havuzda beslediği ve bunları internet üzerinden satmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Eyalet yasaları gereği camgöz köpekbalıklarının koruma altındaki hayvanlar olduğu anımsatılan açıklamada, bunlara yasal olarak sahip olmanın bedelinin her bir balık için 11 bin 500 dolar civarında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 16 Nisan'da hakim karşısına çıkacak Seguine'nin evinden çıkan köpekbalıklarının ise Coney Island'daki akvaryuma gönderildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:17 Kaynak: AA

Başsavcı, New York, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Çok Önemli Suriye ve DEAŞ Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dolar Yorumu Bakan Gül, IMF'nin Türkiye Açıklamalarına Yanıt Verdi: Seçimlere Karışmayan Bir Onlar Kalmıştı Cani Koca, İş Yeri Tapusu Yüzünden Tartıştığı Eşini Zincirle Boğarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 22:23:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de İnternet Üzerinden Köpekbalığı Satmaya Çalışan Kişiye Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]