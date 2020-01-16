ABD'de 'ırkçı adalet' tartışması: Siyahi mahkuma cep telefonu yüzünden 12 yıl ceza verildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de 'ırkçı adalet' tartışması: Siyahi mahkuma cep telefonu yüzünden 12 yıl ceza verildi - Son Dakika Dünya

ABD'de 'ırkçı adalet' tartışması: Siyahi mahkuma cep telefonu yüzünden 12 yıl ceza verildi

6 saat önce

ABD’de cezaevine cep telefonuyla giren siyahi mahkuma verilen 12 yıllık ceza, yargıda ırkçılık tartışmasını alevlendirdi

ABD'de 'ırkçı adalet' tartışması: Siyahi mahkuma cep telefonu yüzünden 12 yıl ceza verildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevine cep telefonuyla giren siyahi mahkuma verilen 12 yıllık ceza, yargıda ırkçılık tartışmasını alevlendirdi.


Mississippi Yüksek Mahkemesi hafif bir suçtan tutuklanan, ancak cezaevine cep telefonuyla girdiği için daha sonra 12 yıl hapis cezası alan Afrika kökenli siyahi bir Amerikan vatandaşının cezasını onadı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:43 
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