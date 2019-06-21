Son Dakika Haberleri: ABD'de ırkçı paylaşımlar yapan 72 polise soruşturma
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ABD'de ırkçı paylaşımlar yapan 72 polise soruşturma

26 dakika önce

NEW YORK (AA) – ABD'nin Philadelphia kentinde, sosyal medyada ırkçı ve Müslüman karşıtı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 72 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'de ırkçı paylaşımlar yapan 72 polise soruşturma, System.String[]
NEW YORK (AA) – ABD'nin Philadelphia kentinde, sosyal medyada ırkçı ve Müslüman karşıtı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 72 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
ABD medyasına konuşan Philadelphia Emniyet Müdürü Richard Ross, haklarında soruşturma açılan polis memurlarının silahlarına el konulduğunu, masa başı idari görevlere çekildiğini belirtti.
Polis memurlarının sosyal medyada yaklaşık 3 bin 100 paylaşım yaptıklarının belirlendiğini kaydeden Ross, "Hayal kırıklığı ve rahatsızlık yaratan, can sıkıcı bu paylaşımlar polis-toplum ilişkilerini inkar edilemez bir şekilde etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Ross, "(Bu paylaşımlar) beni inanmanın ötesinde kızdırıyor, çünkü işimizi olması gerekenden çok daha zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.
Richard Ross, incelemesi süren 72 polis memurundan 'bir kaç düzinesinin' disiplin cezası almasının, bazılarının da işine son verilmesinin beklendiğini kaydetti.
Söz konusu paylaşımların göçmen ve Müslümanlara hakaret, ırkçı klişeleri teşvik, sağcı milis gruplarla özdeşleşen ve polis vahşetini yücelten içerikte olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:44 Kaynak: AA
Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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