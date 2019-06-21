Son Dakika Haberleri: ABD'de ırkçı paylaşımlar yapan 72 polise soruşturma
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ABD'de ırkçı paylaşımlar yapan 72 polise soruşturma

1 saat önce

ABD’nin Philadelphia kentinde, sosyal medyada ırkçı ve Müslüman karşıtı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 72 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'de ırkçı paylaşımlar yapan 72 polise soruşturma, System.String[]
ABD'nin Philadelphia kentinde, sosyal medyada ırkçı ve Müslüman karşıtı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 72 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD medyasına konuşan Philadelphia Emniyet Müdürü Richard Ross, haklarında soruşturma açılan polis memurlarının silahlarına el konulduğunu, masa başı idari görevlere çekildiğini belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:53 
Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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