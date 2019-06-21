ABD'de ırkçı paylaşımlar yapan 72 polise soruşturma
1 saat önce
ABD’nin Philadelphia kentinde, sosyal medyada ırkçı ve Müslüman karşıtı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 72 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:53
ABD'nin Philadelphia
kentinde, sosyal medyada ırkçı ve Müslüman karşıtı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 72 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
ABD medyasına konuşan Philadelphia Emniyet Müdürü Richard Ross, haklarında soruşturma açılan polis memurlarının silahlarına el konulduğunu, masa başı idari görevlere çekildiğini belirtti.
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