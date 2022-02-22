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ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X New York'ta anıldı - Son Dakika

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X New York'ta anıldı

22.02.2022 08:22

NEW ABD'de sivil haklar alanında verdiği mücadeleyle ırkçılık karşıtlığının sembol isimleri arasında yer alan Müslüman aktivist El Hac Malik el Shabazz (Malcolm X) için, vefatının 57'nci yılında New York'ta vurulduğu konferans salonunda anma töreni düzenlendi.

NEW ABD'de sivil haklar alanında verdiği mücadeleyle ırkçılık karşıtlığının sembol isimleri arasında yer alan Müslüman aktivist El Hac Malik el Shabazz (Malcolm X) için, vefatının 57'nci yılında New York'ta vurulduğu konferans salonunda anma töreni düzenlendi.

Müslüman kimliği ve mücadeleci kişiliğiyle ABD'de ırkçılığa karşı hayatını adayan Malcolm X, 57 yıl önce konferans verirken öldürüldüğü Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda, yakın akrabaları ve çoğunluğu New York'taki siyahi Müslümanlardan oluşan topluluk tarafından anıldı.

Siyahi liderin kızı İlyasah Shabazz, Felsefe Profesörü Cornell West ve Keyon Harrold'un ana konuşmacı olarak davet edildiği geceye, Müslüman, Hristiyan ve geleneksel Afrika inanışlarına sahip farklı gruplar iştirak ederken, bazı sanatçılar hazırladıkları performanslarla geceye renk kattı.

Malcolm X ve eşi Betty Shabazz'ın adı verilen salonda kızları İlyasah Shabaz, babasının konuşma yaparken vurulduğu kürsüden katılımcılara hitap ederek, cinayetin işlendiği 21 Şubat 1965'te yaşananları anlattı.

Shabazz, "Bugün Malcolm X ve Betty Shabazz'ı anarak Allah'a, yaratıcıya onlar için hep beraber dua edebildiğimiz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Mirası Yaşamak" sloganının kullanıldığı anma programında Prof. Cornell West'in, Malcolm X'in yaşamının Amerika kıtasındaki 400 yıllık tarihe silinmez bir iz bıraktığını vurguladığı duygulu konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

West, Malcolm X ve eşinin sadece ABD'de değil dünyadaki tüm siyahi halklar arasında da özel bir yerinin olduğunu belirterek, "Şunu netleştirelim; Biz Malcolm'un ve Betty'nin bıraktığı mirası asla unutmayacağız." dedi.

Gece, Yaqeen İslami Araştırmalar Enstitüsü Başkanı İmam Omar Suleiman'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile son buldu.

Malcolm X, ülkede siyahlara yönelik ırkçı politikalara karşı adalet ve özgürlük arayışı hareketlerinin en üst noktaya çıktığı İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan tarihine damga vurmuş isimlerin başında geliyor.

Müslüman kimliği ve karizmatik kişiliğiyle, o yıllarda İslam dünyası halkları için de bir kahraman olarak öne çıkan Malcolm X, özgürlük, eşitlik ve adalet için verdiği mücadeleyle hala simge isimlerden biri olarak hatırlanıyor.

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X New York'ta anıldı
ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X New York'ta anıldı
ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X New York'ta anıldı
ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X New York'ta anıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X New York'ta anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcolm X New York'ta anıldı - Son Dakika
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