ABD'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 5 Ölü
48 dakika önce
ABD'de işten çıkarılan Gary Martin (45), iş yerine silahlı saldırı düzenledi.
ABD'de işten çıkarılan Gary Martin (45), iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çıkan çatışmada 5 polis yaralandı, zanlı öldürüldü.
Olay, ABD'nin İllinois eyaletinin Aurora şehrindeki bir iş yerinde meydana geldi. Aurora şehri emniyet müdürü Kristen Zinman saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Saldırganın polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildiğini belirten Zinman, Martin'in olaydan önce işten çıkarıldığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump saldırıyla ilgili attığı tweette, "İllinois, Aurora'daki güvenlik güçleri harika bir iş çıkardı. En içten taziyelerimi saldırının kurbanlarına ve ailelerine iletiyorum. Amerika sizinle" ifadelerini kullandı. - Abd
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:06 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Trump, Türkiye Büyükelçiliği İçin Adayını Açıkladı
Annesini Boğarak Öldüren Cani Evlada Müebbet Hapis Cezası
Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı
Gerçek Kürk Giydiği İddia Edilen Hadise'ye İlk Destek Meslektaşı Hatice'den Geldi