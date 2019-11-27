Son Dakika Haberleri: ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakledildi
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ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakledildi

6 saat önce

ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakli yapıldı.

ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakledildi, System.String[]

ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakli yapıldı.

New Jersey'de Virtua Our Lady of Lourdes Hastanesi, 18 Kasım'da 51 yaşındaki bir hastaya nakledilen böbreğin, operasyonunun ardından aslında aynı ismi taşıyan ve aynı yaşta bir diğer hastaya nakledilmesi gerektiğini fark etti.

Nakil yapılan hastanın isminin öncelik listesinin sonlarında yer aldığı ve hatanın, eyalet sağlık yetkilileri ile Organ Bulma ve Nakil Ağı'na bildirildiği belirtildi.

Önceliği bulunan hastaya da 24 Kasım'da başarılı bir ameliyatla böbrek nakli yapıldığı kaydedildi.

Yetkililer, benzer bir hatanın yinelenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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