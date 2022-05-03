ABD'de İşlem Gören Çinli Firmaların Hisselerin Çoğunluğu Pazartesi Günü Yükseldi - Son Dakika

NEW YORK, 2 Mayıs (Xinhua) -- ABD'de işlem gören Çinli firmaların hisselerinin çoğu Pazartesi günü yükselirken, S&P ABD'de Kote Çin 50 Endeksi'nde ağırlığı en yüksek 10 hisseden dokuzu günü yükselişle kapattı. NIO ve Alibaba Grup Holding hisseleri sırasıyla yüzde 4,79 ve yüzde 4,24 yükselirken endeksin en çok kazandıran 10 hissesinin başında geldiler. NetEase hisseleri yüzde 1,09 gerilerken ağırlığı en yüksek 10 hisse arasında tek düşüş yaşayan oldu. ABD'li şirketlerin hisseleri, teknoloji şirketlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle Pazartesi günkü dalgalı seyirde artış kaydetti.

Dow Jones Sanayi Endeksi 84,29 puan, bir başka deyişle yüzde 0,26 artışla 33.061,50'ye yükseldi. S&P 500 endeksi 23,45 puan, yani yüzde 0,57 puan artışla 4.155,38'e yükseldi. Nasdaq Bileşik Endeksi ise 201,38 puan, yani yüzde 1,63 artışla 12.536,02'ye yükseldi. Borsadaki en iyi endişe göstergesi olarak kabul edilen Cboe Volatilite Endeksi yüzde 3,17 düşüşle 32,34'e geriledi. ABD borsalarında işlem gören toplam piyasa değerine göre en büyük 50 Çinli şirketin performansını izlemek için tasarlanan S&P ABD'de Kote Çin 50 Endeksi, Cuma günü itibarıyla 2.354 puanda bulunuyordu ve Nisan ayında yüzde 0,24 artışa karşılık yılbaşından bu yana yüzde 20,97 düşüşteydi.